Procès des attentats à Bruxelles: la bombe d'Osama Krayem, même sans pile, aurait pu exploser, selon les démineurs de l'armée

Le sac à dos aurait-il pu exploser, même sans pile, s'il avait été déposé dans le métro?, a-t-elle demandé aux représentants du Sedee. "Il y aurait eu un risque de détonation par sympathie, simplement due à la sensibilité du TATP", si le sac s'était trouvé à proximité du lieu d'explosion du kamikaze El Bakraoui.

Un risque de détonation aurait également existé si le sac, même sans pile, avait simplement été déposé dans l'appartement de l'avenue des Casernes. "Il y a toujours un risque que le TATP commence à se décomposer, et soit donc de plus en plus instable", a confirmé le major Verburg.

L'avocat de Bilal El Makhoukhi s'est ensuite interrogé sur la spécificité d'une cible telle que l'aéroport, dans un contexte terroriste. "L'aéroport est une soft target au même titre qu'un stade de foot ou une gare", a reconnu le commissaire de police Jean-Pierre Devos. "Nous sommes conscients que des événements comme ceux-là (attentats, NDLR) peuvent s'y produire car il s'agit de lieux stratégiques essentiels au sein de la société pouvant accueillir beaucoup de monde."

Le conseil a ensuite évoqué un fichier audio (attribué à Najim Laachraoui) dans lequel il est fait mention notamment de nitroglycol et d'acide à 60% pouvant servir à la fabrication d'un explosif. Le message est vraisemblablement adressé au cerveau de la cellule, Oussama Atar. "L'auteur de message a-t-il l'air d'être un connaisseur en matière d'explosifs ou non?", a questionné l'avocat en s'adressant aux experts du Sedee. "Il semblerait que non", lui a répondu un représentant du service déminage de l'armée. "L'auteur ne s'exprime pas en des termes techniques, il demande plutôt conseil à celui auquel il s'adresse. Et personne, chez nous, ne se risquerait à tester ce mélange acide à 60%-nitroglycol, ce cocktail est bien trop instable", a-t-il ponctué.