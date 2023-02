Laurent Minguet s’amuse de la lapidation de Fatima Zibouh

Le message de Laurent Minguet, posté le 8 février, a rapidement provoqué un torrent de réactions sur les réseaux sociaux entre les partisans de la liberté d’expression et ceux qui y voient un appel clair à la violence, en l’occurrence la lapidation. Le message a valu à l’entrepreneur wallon la suspension de son compte Twitter. Laurent Minguet fait de son côté valoir le droit à l’humour et évoquait à nos confrères de BX1 une blague dans l’esprit “Charlie Hebdo” qui irritent ceux qui veulent “museler la critique de l’islamisme”.

Déjà un dossier ouvert

Mais cet humour n’est pas du goût de l’Académie Royale de Belgique. “Je ne peux que condamner catégoriquement ce genre de position qui se tient en dehors des murs de notre institution”, déclarait dans Le Soir le secrétaire perpétuel de l’académie Didier Viviers, évoquant des possibles sanctions.

Ce message sera en tout cas porté au dossier qui implique déjà Laurent Minguet pour un précédant message posté en 2019 où l’homme affirmait que “le QI des noirs est inférieur au QI des blancs inférieurs à celui des Asiatiques. En moyenne ! Et les causes sont génétiques ET environnementales”. L’Académie Royale avait décidé de porter l’affaire en justice et avait trouvé le soutien de Unia, le centre pour l’égalité des chances de Belgique. Selon son directeur Patrick Charlier, les propos tenus à l’encontre de Fatima Zibouh pourrait enfreindre la loi Moureau contre le racisme ou celle contre les discriminations. “Mais Unia n’ira pas en justice sans l’accord de la victime”, précisait M. Charlier dans Le Soir.