Procès des attentats à Bruxelles : la défense d'Ali El Haddad Asufi tente de minimiser son rôle

Mes De Taye et De Block ont tenté de minimiser certains éléments à charge de leur client. L'avocat Jonathan De Taye a commencé par souligner que l'accusé El Haddad Asufi avait été condamné pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste" et non pour assassinat terroriste dans le cadre du procès des attentats de Paris l'an dernier.