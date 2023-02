Corruption au parlement européen: les avocats de Kaili et de Tarabella ont plaidé la remise en liberté

À lire aussi

Les deux avocats d'Eva Kaili ont demandé sa remise en liberté, éventuellement moyennant certaines conditions, voire la possibilité pour elle d'exécuter sa détention provisoire sous la modalité du bracelet électronique. "Notre cliente est dans une situation très difficile. Elle est séparée de son enfant depuis plus de deux mois", a expliqué Me Sven Mary. "Elle n'est pas seulement la vice-présidente du Parlement européen, elle est aussi une femme et il ne peut être fait d'elle une sorte de symbole".

Quant à Marc Tarabella, il était présent à l'audience de la chambre du conseil, avec son avocat. Ce dernier a plaidé la remise en liberté de son client, sans conditions, et a répété qu'il était innocent. "Il n'y a actuellement rien dans le dossier qui justifie que M. Tarabella soit sous mandat d'arrêt", a déclaré Me Maxim Töller.