Le Collège des procureurs généraux devait procéder, jeudi, à la sélection d’un commissaire anti-drogue et un nom sera proposé vendredi au Conseil des ministres.

Le fédéral accentue sa lutte contre le narcotrafic avec l’armée en renfort, plus de policiers et un commissaire anti-drogue

La Belgique est de plus en plus souvent qualifiée de “narco-état” tant les trafics de stupéfiants, les saisies records de cocaïne au port d’Anvers – première porte d’entrée de la drogue en Europe où 110 tonnes de poudre blanche ont été saisies en 2022 – et la violence entre groupes mafieux rongent le pays. Le fédéral, qui a déjà annoncé une panoplie...