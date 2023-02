Bart De Wever : "Les compagnies maritimes sont sérieuses dans la lutte contre la drogue"

À lire aussi

Les compagnies maritimes se sont notamment engagées à faire plus d'efforts pour introduire des conteneurs intelligents, partager des informations et contrôler le personnel. "Bien sûr, ils attendent ensuite des gouvernements et des ports qu'ils fassent aussi quelque chose", a pointé Bart De Wever.

La déclaration d'engagement signée vendredi a une grande valeur, estime le bourgmestre d'Anvers. "Ne sous-estimez pas le fait qu'ils soient tous là, ces acteurs majeurs de l'économie mondiale ne font pas que signer un tel papier", souligne-t-il. "Ne sous-estimez pas non plus le coût économique énorme qu'ils subissent lorsque les navires sont bloqués, les équipages corrompus et le personnel menacé."

Le président de la N-VA estime toutefois qu'il ne sera pas possible de gagner la guerre contre la drogue avec ces nouvelles mesures. Il estime qu'il permettra de "réduire la criminalité liée à la drogue à un niveau acceptable". "Les digues sont en fait déjà cassées, mais les Néerlandais et les Flamands sont bons pour réparer les digues."