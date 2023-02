Procès des attentats à Bruxelles : Smaïl Farisi, accro à l’alcool plus qu’au djihad

Procès des attentats à Bruxelles: les fouilles à nu ont ôté à Mohamed Abrini l'envie de se défendre, selon son avocat

Les conditions de transfert des accusés détenus - et les fouilles à nu qui vont de pair - au procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016 expliquent l'absence de Mohamed Abrini à l'audience depuis plusieurs semaines. C'est ce qu'a affirmé mardi Me Stanislas Eskenazi, qui représente "l'homme au chapeau" avec Me Laura Pinilla, à la présidente de la cour Laurence Massart.