Procès des attentats à Bruxelles: le Conseil central de surveillance pénitentiaire se prononce contre les génuflexions

Au cours de cette visite, qui s'est déroulée le 18 janvier dernier, des membres du bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire accompagnés de membres de la commission de surveillance de la prison de Haren ont pu observer l'exécution de la procédure relative au transfèrement des accusés détenus pour le procès des attentats du 22 mars 2016. La délégation a également pu s'entretenir avec les accusés, le personnel pénitentiaire ainsi que le chef d'équipe de la police chargé de transférer les accusés.

Les services de police ont toutefois refusé la présence de membres de la délégation durant les fouilles à nu. Une décision déplorée par cette dernière qui, si elle a pu suivre le déroulement de la procédure depuis une pièce donnant sur une des deux parties cellulaires, n'avait "aucune vue sur l'intérieur des cellules ou des pièces où les accusés étaient fouillés par les services de police."

À l'issue de la visite, le CCSP a recommandé la publication d'une directive ministérielle contraignante qui imposerait que les fouilles à nu soient "réalisées conformément aux droits des détenus, tels que garantis par l'art. 108 de la loi de principes". Il précise également que "les droits et les exigences qui en découlent devraient être applicables à toutes les fouilles au corps, y compris celles réglementées par la loi sur la fonction de police".

L'organe de contrôle indépendant considère également que "la dignité des personnes, tant celle des détenus concernés que celle des agents préposés à la fouille, exige de proscrire des gestes humiliants et/ou à caractère vexatoire, comme demander à la personne de faire des génuflexions, de soulever ses testicules, sa poitrine, ou de tousser accroupi". Le conseil recommande aussi que les agents procédant aux fouilles soient rendus identifiables individuellement, que ce soit à l'aide une signalétique brodée sur leur tenue, un pseudonyme ou un numéro d'identification.

Enfin, le CCSP conseille d'informer les agents procédant aux fouilles au corps et aux transfèrements sur les compétences du Conseil central de surveillance pénitentiaire et des commissions de surveillance "pour toute question portant sur le traitement des détenus et le respect des règles les concernant".

Depuis le début du procès des attentats à Bruxelles, les accusés détenus dénoncent leurs conditions de transfert depuis la prison de Haren, où ils sont incarcérés, vers le Justitia, où siège la cour d'assises. Une procédure en référé a été engagée par leurs avocats et, le 29 décembre, le tribunal civil de Bruxelles siégeant en référé a interdit les fouilles à nu systématiques et non motivées, au motif qu'elles constituent des traitements dégradants. L'État belge, contraint de faire cesser la pratique, a fait appel. Toutefois, la décision du juge des référés est effective. Or, selon la défense des accusés, elle n'est pas respectée par le service de la police fédérale chargé des transferts des détenus.

Interpellé sur l'avis rendu par le CCSP, le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a souligné que, concernant les fouilles à nu, une directive ministérielle a été émise juste après le jugement en référé. "Son application est contrôlée par l'AIG (l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, NDLR), qui a déterminé que la police s'y conformait", a commenté le porte-parole du ministre.

Le cabinet a en outre une nouvelle fois rappelé sa position quant à la dangerosité des accusés détenus. "Il ne s'agit pas de détenus ordinaires: ils sont accusés - et certains ont été condamnés (au procès des attentats de Paris, NDLR) - d'assassinats dans un contexte terroriste et de participation aux activités d'un groupe terroriste. La sécurité prime dans le traitement de ces personnes. C'est pourquoi, dans les dispositions du jugement en référé, ce type de fouilles peut être utilisé."