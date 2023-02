Le chirurgien Jeff Hoeyberghs, qui avait tenu des propos sexistes à l'Université de Gand, en grande partie acquitté

Le chirurgien plasticien Jeff Hoeyberghs, qui avait été condamné en première instance à 10 mois de prison, avec sursis pour la moitié, et à une amende de 8.000 euros pour sexisme et discrimination après ses déclarations à l'Université de Gand en 2019, a été largement acquitté mardi par la cour d'appel de Gand. La juridiction a en revanche estimé que trois passages étaient punissables aux yeux de la loi et l'a condamné à une amende de 1.000 euros.