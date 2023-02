Serge Kubla est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corrution et blanchiment d'argent

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, jeudi matin, l'ancien ministre wallon Serge Kubla à une peine de deux ans de prison avec sursis, à une amende pénale de 60.000 euros et à une confiscation de 600.000 euros pour corruption de mandataires politiques et de mandataires de sociétés congolais ainsi que pour blanchiment d'argent. Concernant la société Duferco et deux de ses dirigeants, le tribunal a déclaré certaines préventions prescrites et les a acquittés pour les autres.