La défense a la parole au procès des attentats à Bruxelles : "Gardez en tête qu'il faudra acquitter Monsieur Abdeslam"

Me Paci a débuté son intervention en rappelant que l'arrêt du procès des attentats de Paris avait bien fait une distinction entre la participation à une organisation terroriste et la participation aux faits du 13 novembre. "Un des principes de base de notre droit pénal, c'est l'individualisation", a-t-elle déclaré. "On doit être condamné pour ce qu'on a fait." Salah Abdeslam a déjà été condamné pour les faits de Paris ainsi que pour la fusillade la rue du Dries, a-t-elle rappelé. Le 22 mars, jour des attentats, il était en prison et n'avait plus eu aucun contact avec les autres accusés ou kamikazes depuis le 15, a-t-elle ajouté.

Elle s'est ensuite attelée à démentir les sept points du chapitre consacré à son client dans l'acte d'accusation.

Concernant son intégration à la cellule de Bruxelles, Me Paci a rappelé qu'en arrivant à Bruxelles au lendemain des attentats de Paris, c'est à la rue Henri Bergé que s'est rendu Salah Abdeslam. "Il aurait dû mourir à Paris, il ne l'a pas fait. Il est recherché partout, ce qu'il rejoint alors c'est le reste de la cellule des attentats de Paris, pas de Bruxelles."

Elle a ensuite démenti la présence de son client dans toutes les caches.

"Il n'a pas participé aux achats (nécessaires à la fabrication des bombes, NDLR), n'a pas participé à la confection des bombes, aux discussions, aux recherches internet, à la location d'un appartement", il n'y a "aucun élément" pour dire qu'il a pu participer d'une quelconque manière à la structure des attentats, a-t-elle martelé.

Enfin, Me Paci estime que la fuite et l'arrestation de Salah Abdeslam après la fusillade de la rue du Dries prouvent plusieurs choses: "le cloisonnement est hyper important, clairement les informations ne circulent pas puisqu'il ne sait pas où sont les autres", "sa fuite démontre qu'il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui" (mourir comme un martyr, NDLR).

"Ce qu'on vous demande à partir de maintenant, c'est de garder en tête, au moment de prendre votre décision, qu'il faudra acquitter Monsieur Abdeslam" pour les assassinats et tentatives d'assassinats à Bruxelles le 22 mars, a-t-elle conclu à destination des jurés.