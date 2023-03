Trafic de drogue: un accord pour échanger des informations entre la Belgique et le Panama

Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord était présent au Panama ces derniers jours en tant qu'organisateur d'une conférence Blue Leaders visant à protéger les océans. Il a profité de cette mission pour discuter avec des officiels panaméens sur le trafic de drogue. Le port d'Anvers est devenu une plaque tournante du commerce de cocaïne et les autorités belges peinent à endiguer ce trafic.

Le Panama est un acteur important dans ce domaine. Pour le premier semestre de 2022, les chiffres des douanes belges révèlent qu'il est passé dans le top 3 des pays d'où provient la drogue saisie dans le port d'Anvers. Les efforts de la police et des douanes au Brésil et en Colombie amènent les organisations criminelles à adapter leur stratégie et leur champ d'action et à exploiter de nouveaux ports, comme celui du Panama.

Plus de 20% de la flotte mondiale bat pavillon panaméen, ce qui représente plus de 8.000 navires et fait du Panama le plus grand État pavillon au monde. De nombreux cargos en provenance de pays sources du trafic international de drogue, comme la Colombie, et à destination des ports d'Anvers ou de Zeebrugge, battent pavillon panaméen. Cela rend ces navires et le personnel qui y travaille particulièrement vulnérables à l'infiltration par le crime organisé.