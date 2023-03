En première instance, la présidente du tribunal correctionnel de Hasselt s'est déclarée uniquement compétente pour juger les faits survenus lors du baptême, le 5 décembre 2018 à Vorselaar, et non l'ensemble des événements survenus avant, qui se sont déroulés à Louvain et ont, selon la famille de la victime, joué un rôle dans le décès de l'étudiant.

La famille de Sanda Dia et le ministère public ont interjeté appel de cette décision et le procès a été suspendu. Les avocats de la famille craignent notamment que les 18 membres du cercle étudiant Reuzegom cités dans l'affaire ou, du moins, certains d'entre eux, ne soient pas pénalisés et puissent échapper à la responsabilité de la mort de Sanda Dia ainsi qu'aux autres préventions.

Dès le 13 mars, la cour d'appel d'Anvers devra statuer si le tribunal de Hasselt est compétent pour l'ensemble des faits, dont la réunion préparatoire et les événements des 4 et 5 décembre 2018 à Louvain. Il s'agit spécifiquement des faits commis depuis le réveil des bleus à Louvain jusqu'au départ vers le chalet à Vorselaar.

Si la cour d'appel d'Anvers décide de suivre la présidente du tribunal de première instance, le procès pourra se poursuivre à Hasselt. Dans le cas contraire, l'affaire pourrait être traitée à Anvers en degré d'appel. La cour a prévu une semaine d'audition avant de rendre son jugement.

Le 5 décembre 2018, le cercle Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, un étudiant de la KULeuven âgé de 20 ans, et deux autres bleus. L'activité avait débuté à Louvain et s'était poursuivie dans un chalet à Vorselaar, où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après avoir ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson. La victime, originaire d'Edegem (province d'Anvers), était décédée deux jours plus tard à l'hôpital.

Dix-huit membres du cercle Reuzegom ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour les préventions d'administration de substances nocives, traitement dégradant, homicide involontaire et négligence coupable. Des peines de prison allant de 18 à 60 mois ont été requises.