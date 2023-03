Procès des attentats à Bruxelles: la présidente de la cour sermonne Ibrahim Farisi à propos de l'incident avec une victime

"M. Farisi, hier vous êtes sorti de la salle d'audience en renversant votre chaise, je ne suis pas intervenue pour ne pas interrompre le témoignage qui était en cours mais ce comportement est inacceptable, vous le savez, je vous l'ai déjà dit", a tancé Laurence Massart. "On m'a ensuite informée, je ne l'ai pas constaté personnellement, que, lors de votre sortie, vous aviez bousculé une victime du métro de Maelbeek. Personne ne pense que cela a été fait intentionnellement, mais cela n'est pas acceptable. Imaginez à quel point cela a été terrible pour une personne qui a déjà été victime des attaques."

"On peut entendre que ce n'est pas facile pour vous, mais il y a des règles à respecter", a poursuivi la présidente. "Vous comparaissez libre et vous pouvez donc partir s'il le faut, mais vous devez le faire avec discrétion et calmement, alors vous faites attention et vous ne bousculez plus personne".

L'intéressé a répondu d'un hochement de tête.

En fin d'audience, il a finalement présenté ses excuses à la victime - qui était absente - aux jurés et à la présidente pour son comportement.

