Parlement wallon: des perqusitions toujours en cours, du matériel et des dossiers ont été emportés

La juge d'instruction et les membres de la Police Judiciaire Fédérale de Namur, assistés de collègues de Bruxelles et de Liège, ainsi que de représentants d'autres entités de la Direction générale de la Police Judiciaire, dont l'Office Central de Répression de la Corruption et la Federal Computer Unit en charge de la lutte contre la criminalité informatique sont en charge de ces perquisitions qui étaient toujours en cours à 17h00. Plus de 120 policiers ont été engagés dans cette opération.

Le greffe du parlement wallon, situé square Arthur Masson à Namur, a quant à lui reçu la visite d'une cinquantaine d'enquêteurs.

L'examen des pièces saisies afin d'établir d'éventuelles irrégularités, prendra plusieurs jours voire plusieurs semaines, selon la justice.

"La seule chose que je peux vous dire à ce stade, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Une instruction judiciaire a été ouverte et cette perquisition en est une étape", avait indiqué plus tôt dans la journée le président du parlement régional André Frédéric.

"Tout ce que je demande, c'est que tout soit mis au clair dans la plus grande transparence", avait-il ajouté.

Selon Le Soir, la justice s'intéresse particulièrement aux conditions dans lesquelles la société bruxelloise Synapsis a été sélectionnée par le greffier Frédéric Janssens pour moderniser le logiciel de gestion du parlement. D'après le quotidien, un des administrateurs de cette société était précédemment intervenu au parlement en tant que consultant et avait dans ce cadre obtenu une copie du logiciel à mettre à jour avant de remettre son offre, ce qui constitue un avantage évident sur ses concurrents.

Fin novembre, l'ancien Bureau, alors présidé par Jean-Claude Marcourt (PS), avait dénoncé ces faits au parquet de Namur qui a ensuite transmis le dossier à une juge d'instruction.

Parallèlement, le tunnel piéton entre le parking et les bâtiments du parlement ainsi que la maison des parlementaires sont également dans le viseur de la justice alors que les deux chantiers ont enregistré une explosion de leurs coûts sous la supervision de Frédéric Janssens.

En début de semaine, ce dernier a vu sa suspension, en cours depuis la mi-septembre, prolongée de 6 mois par le Bureau du parlement. Cette décision s'accompagne désormais d'une retenue de 20% de son salaire et de l'obligation de rendre ses avantages en nature, dont ses voitures de fonction.