Les palais de justice de Bruxelles et de Wallonie ouverts au grand public ce samedi 11 mars

Au palais de justice de Bruxelles, le plus grand au monde, outre une visite du majestueux (et un peu vétuste) bâtiment, divers ateliers sont prévus. Objectif : être didactique et pédagogique, explique le barreau de Bruxelles.

Pour Me Sophie Huart, avocate et l’une des initiatrices de la nouvelle commission “diversité et inclusion” du barreau bruxellois, cette journée portes ouvertes prendra un accent particulier. En effet, la commission qu’elle anime proposera plusieurs activités ce samedi. Pour les jeunes et les moins jeunes, pour les acteurs du domaine judiciaire et pour le citoyen lambda.

Diversité et inclusion

”Beaucoup de jeunes deviennent avocat ou magistrat parce qu’un membre de la famille est dans le milieu. Durant cette journée portes ouvertes, nous souhaitons rappeler que cet univers est ouvert à tous, notamment aux jeunes issus de milieux socio-économiques moins aisés”, entame Sophie Huart.

Pour aider les jeunes juristes qui souhaitent entrer au barreau, des ateliers de relecture de CV, d’aides aux formations et de conseils pour mener à bien un entretien d’embauche sont par ailleurs prévus.

”Nous travaillerons en collaboration avec l’ASBL Be Face, très réputée pour favoriser l’inclusion et la diversité dans le monde du travail. L’ASBL sera là pour aider les jeunes candidats issus de la diversité à intégrer des cabinets d’avocats qui, habituellement, ne sont pas nécessairement ouverts à la diversité. Nous savons, d’expérience, que les gros cabinets d’avocats sont plus habitués, et c’est moins le cas des moyennes et petites structures. Nous avons l’ambition de changer cela. En tout cas, nous serons là pour cela ce 11 mars”, explique Sophie Huart.

Parmi les thèmes qui lui tiennent à cœur, celui de la discrimination. Et la commission diversité et inclusion est fière d’avoir permis qu’un des cinq procès fictifs soit un des thèmes proposés à la Conférence du Jeune Barreau qui organise ces procès.

”Le thème choisi pour ce procès fictif – prévu à 10h30 –, c’est la discrimination au logement. C’est une problématique qui prend énormément d’ampleur, surtout à Bruxelles, mais dont on ne parle pas forcément. L’idée, ici, c’est donc à la fois de mettre en lumière cette forme de discrimination et de démontrer que la justice s’empare de ce type de dossiers.”

Des tables rondes sont également au programme et l’une d’entre elles sera animée par Me Thyphanie Afschrift. “Il est important qu’elle puisse être présente pour raconter son histoire, explique Sophie Huart. Au sein du barreau, nous faisons en sorte que chacun se sente libre et respecté peu importe son origine ou son orientation sexuelle. Des mesures sont prises pour éradiquer toutes formes de discriminations et de remarques déplaisantes. L’objectif de ces tables rondes, c’est de montrer aux étudiants que le barreau est un lieu où il fait bon travailler et évoluer et où la diversité est conçue comme une richesse, de leur permettre d’écouter d’autres histoires, de partager leurs expériences aussi, qu’ils et elles comprennent qu’au sein du barreau, nous sommes là pour les entourer et les accueillir même si bien évidemment le “chantier” est encore en pleine évolution.”

La journée portes ouvertes au palais de justice de Bruxelles aura lieu de 10h à 17h. Toutes les informations sont sur le site du barreau de Bruxelles.