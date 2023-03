À lire aussi

En septembre 2020, alors qu'il participait à une "lockdown party" à Rhode-Saint-Genèse, en périphérie bruxelloise, le cuisinier a constaté que le sac contenant ses affaires avait disparu. Furieux, Mallory Gabsi a quitté les lieux pour revenir plus tard, accompagné d'un groupe de personnes, selon le parquet de Hal-Vilvorde. Mallory aurait accosté deux personnes qui attendaient une voiture.

Une bagarre a ensuite éclaté et ces deux personnes ont reçu des coups. L'une d'elles aurait été assommée et sa mâchoire fracturée. Selon le parquet, plusieurs personnes ont assisté à la scène et ont confirmé que Mallory avait bien porté des coups. La défense a vigoureusement contesté les faits.

À l'issue de nouveaux interrogatoires des témoins, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour condamner Mallory Gabsi qui a donc été acquitté. En 2020, Mallory Gabsi s'est hissé en demi-finale de la 11e saison de l'émission culinaire "Top Chef".

En 2022, il a ouvert son propre restaurant gastronomique à Paris. Il vient de recevoir sa première étoile au guide Michelin.