Dernier jour de procès dans l’affaire Sanda Dia : "Je n’ai pas été l’ami que Sanda méritait"

Ousmane Dia, le père de la victime, s’est notamment adressé aux 18 prévenus, membres du cercle Reuzegom de la KULeuven et poursuivis pour la mort du jeune homme au cours d’un baptême estudiantin en 2018.

”Je suis en colère, très en colère, a entamé le papa. Je suis en colère contre la KU Leuven. Je suis en colère contre ces jeunes hommes ici présents et je suis en colère contre leurs parents. Quand j’ai tenu la main de mon fils à l’hôpital le 5 décembre 2018 pour l’empêcher de partir, ces parents étaient occupés avec leurs avocats, les meilleurs de Belgique.”

Il a ensuite expliqué “ne pas avoir de haine” et “avoir foi en la justice”. À l’adresse des prévenus, il a déclaré : “Vous n’étiez pas un ami pour Sanda. Parce qu’un ami ne vous laisse pas tomber. Ce qui s’est passé n’a pas commencé à Vorselaar, mais à Louvain. S’il était votre ami, vous auriez arrêté tout cela quand vous étiez encore là-bas”.

Si le père de Sanda Dia a, à plusieurs reprises, insisté sur le fait que les événements dramatiques ont débuté à Louvain, c’est parce qu’il s’agit du point principal qui devra être traité par la cour d’Appel.

Le père de Sanda réclame “la vérité”

Pour rappel, les 18 prévenus étaient initialement jugés, en avril 2022, devant le tribunal correctionnel d’Hasselt. Mais le président du tribunal avait déclaré qu’il n’était compétent que pour juger les faits survenus lors du baptême, le 5 décembre 2018 dans un chalet situé à Vorselaar, et non sur la série d’évènements qui se sont déroulés avant, à Louvain. Les parents de Sanda Dia avaient interjeté appel, estimant que c’est l’entièreté de la séquence qui a été fatale au jeune étudiant, décédé à l’hôpital le 7 décembre.

Le ministère public avait également fait appel et le procès a été suspendu, raison pour laquelle c’est aujourd’hui devant la cour d’appel d’Anvers que l’affaire est traitée.

La cour devra statuer si le tribunal correctionnel d’Hasselt est compétent pour l’ensemble des faits – dont la réunion préparatoire organisée à Louvain et ce qui s’est passé le jour du drame, à Vorselaar – ou si seuls les faits du 5 décembre doivent être jugés.

Si la cour décide de suivre le président du tribunal, le procès pourra se poursuivre à Hasselt. Dans le cas contraire, l’affaire pourrait être traitée à Anvers en degré d’appel.

”Je veux juste la vérité”, a encore ajouté Ousmane Dia, ce lundi.

”Sanda et moi formions une équipe”

Seydou Dia, le frère de Sanda, s’est également exprimé. “Sanda et moi formions une équipe. Ensemble, nous voulions prouver que nous aussi, nous pouvions arriver à quelque chose. Nous voulions pouvoir dire un jour, qu’en travaillant dur, les rêves peuvent devenir réalité. Mais ce rêve nous a été enlevé.”

Parmi les prévenus – à qui revient le dernier mot – quatre membres du cercle Reuzegom ont saisi l’occasion pour s’adresser à la famille de Sanda Dia, dont les mots les auraient “profondément touchés”. L’un d’entre eux a déclaré : “Cela me fait réaliser encore plus ce que je vous ai fait et je m’en excuse sincèrement. Je réalise encore plus ce qu’il me reste et que mes parents peuvent encore me serrer dans leurs bras. Ce que nous avons fait ne devrait et ne peut jamais se reproduire. Toute la semaine, j’ai ressenti le chagrin de toute la famille. Je n’ai pas été l’ami que Sanda méritait. Et j’en assume l’entière responsabilité”.

La cour d’appel d’Anvers a pris l’affaire en délibéré. Elle rendra son arrêt le 26 mai à 11 heures.