Six individus ont été arrêtés sur place au MPET, et trois autres un peu plus loin sur le site de Medrepair. Parmi ces neuf personnes, on dénombre huit Néerlandais et un Belge, ils ont tous été arrêtés.

La drogue était cachée dans un conteneur déchargé vendredi du MSC Oriane, un porte-conteneurs battant pavillon panaméen. Le navire est passé par l’Afrique avant de rejoindre l’Europe. Il a quitté Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 16 mars et est ensuite arrivé à Anvers après une escale à Dakar, au Sénégal, dans la nuit de jeudi à vendredi.

L’enquête sur l’origine et la destination du navire se poursuit.