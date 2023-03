Du côté de la police fédérale, on ne fait pas trop de commentaires et on signale seulement que le parquet a été informé et que "les mesures internes appropriées ont été prises".

La première fête aurait eu lieu une semaine après les célébrations du 50e anniversaire du DSU. Après une fête du personnel, certains membres du DSU se seraient déplacés vers la grande caserne de la police fédérale à Etterbeek. Il y aurait eu beaucoup d'alcool et au moins un individu ivre aurait été filmé marchant nu dans les couloirs. L'homme nu aurait également eu des relations sexuelles avec une femme membre du personnel.

Début février, une deuxième fête a eu lieu dans la caserne. Ici également, des faits de nudité auraient été rapportés, ainsi que des plans à trois entre des officiers et une femme membre du personnel.

Une enquête disciplinaire a été menée et les participants ont été identifiés. Trois agents auraient été suspendus, mais la police fédérale ne l'a pas confirmé.

Une enquête disciplinaire serait également en cours contre d'autres participants. Une enquête est également menée actuellement par l'Inspection générale (AIG), le service qui enquête sur les fautes des policiers. Il s'agit d'une enquête pénale visant à déterminer si aucun "acte criminel" n'a été commis. La nature de ces actes criminels n'est pas précisée.