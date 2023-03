La baronne Myriam Ullens abattue de quatre balles par son beau-fils, Nicolas Ullens: une affaire d'héritage en cause

C’est Nicolas Ullens, le beau-fils de la baronne, qui a fait usage d’une arme à feu. Le quinquagénaire aurait tiré quatre balles dans la tête de sa belle-mère. Celle-ci se trouvait dans une voiture, au côté de son mari, Guy Ullens, le père du tireur présumé.

À l’arrivée des secours, la victime était déjà décédée. Nicolas Ullens a été arrêté et privé de liberté. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale, un médecin légiste, un magistrat du parquet et un expert en balistique sont descendus sur les lieux du drame, mercredi.

Un juge d’instruction a été saisi du dossier et l’enquête confiée à la police judiciaire fédérale du Brabant wallon.

Une affaire d'héritage

Selon nos informations, Nicolas Ullens était en conflit ouvert avec sa belle-mère depuis plusieurs années pour des questions d’héritage. Il reprochait à sa belle-mère de détourner le patrimoine de son père au profit de ses enfants à elle.

Myriam Ullens était une entrepreneuse et philanthrope engagée, notamment dans le monde l’art. En 1993, elle avait notamment initié un programme éducatif au Népal qui était à la fois un orphelinat et un centre de soins intensifs pour nourrissons malnutris. Avec son mari, le baron Guy Ullens, elle avait fondé, en 2007 à Pékin, le Ullens Center for Contemporary, devenu le premier centre d’art en Chine et une référence mondiale en la matière.

Myriam Ullens avait épousé le baron Guy Ullens en 1999. À cette époque, ce dernier avait déjà une longue et belle carrière derrière lui. Ainsi, en 1989, il avait revendu les raffineries Tirlemontoises à l’entreprise allemande Südzucker.

Fin businessman, Guy Ullens avait réinvesti le fruit de cette vente dans l’agroalimentaire à travers le holding Artal Luxembourg, dont il devint président. Dix ans plus tard, Artal se concentre dans l’industrie textile et prend notamment le contrôle de Weight Watchers International.

Son fils, Nicolas Ullens, est également connu pour ses éclats. Cet ancien agent de la Sûreté de l’État était sorti de l'anonymat suite à ses accusations de corruption et de blanchiment envers Didier Reynders. Une information judiciaire avait été ouverte à l’encontre du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense, avant d'être classée sans suite en septembre 2019. Aucune preuve n’avait été apportée par Nicolas Ullens quant à ses allégations.