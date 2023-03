Sept inculpations pour terrorisme en Belgique

Sept des huit personnes interpellées lundi à Anvers, Bruxelles et Eupen ont été inculpées mercredi pour avoir participé à un groupe terroriste, et quatre d'entre elles, plus sévèrement encore, pour " tentative d'assassinat dans un contexte terroriste ". Elles avaient été arrêtées par la police fédérale par crainte qu'elles commettent un ou plusieurs attentats en Belgique, l'une d'elles, un Eupennois, ayant déjà été impliquée dans un projet d'attaque contre un commissariat.