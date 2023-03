Guy et Myriam Ullens, la vie flamboyante d’un couple hors-norme

La fortune de Guy Ullens vient de sa mère issue de la famille Wittouck et propriétaire de la Raffinerie tirlemontoise. Ce fleuron de l’industrie alimentaire belge est vendu en 1989 à son concurrent allemand Südzucker pour près de 50 milliards de francs belges (1,25 milliard d’euros). Le fruit de la vente est réparti entre les différents actionnaires familiaux, le plus important actionnaire étant le cousin issu de germain de Guy Ullens, Eric Wittouck. Une grande partie des actionnaires familiaux décident de réinvestir l'argent dans le holding familial Artal dont la participation la plus connue et un temps la plus florissante est Weight Watchers. Guy Ullens est en première ligne quand Neuhaus, une des participations d'Artal, fait son entrée en Bourse.

”Le coup de foudre”

Dans les années 90, Guy Ullens fait la connaissance de sa femme Myriam que l’on surnommait Mimi. Cette dernière tenait à l'époque une boulangerie-pâtisserie à Ixelles et tirait le diable par la queue pour faire vivre ses deux enfants, Virginie et Gilles. Née Lechien, elle a moult fois raconté qu’elle vient “d’une famille ordinaire”. Son père était colonel dans l’armée belge. “Je travaillais entre douze et seize heures par jour pour faire tourner ma petite société. C’est au moment où je cherchais des partenaires financiers que j’ai rencontré Guy. Quand la porte s’est ouverte et qu’il est apparu… Coup de foudre ! Le premier de ma vie”, a-t-elle raconté au Figaro Magazine. À l’époque, Guy était encore marié avec sa première femme dont il a eu 4 enfants.

Guy et Mimi se marient en 1999. Avec sa nouvelle femme qui a 18 ans de moins que lui, Guy Ullens mène grand train . Il accumule les propriétés dans des coins splendides, en Grèce ou à Saint-Tropez. Il achète un magnifique chalet dans la station suisse très courue de Verbier, qu’il a revendu depuis pour s’installer non loin de la station huppée de Gstaad. Il se fait résident suisse.

Cinq ans après leur mariage, en 2004 “Mimi” est atteinte du cancer du sein dans sa forme la plus grave. Avec l’énergie sans limite qu'elle a l'habitude de déployer, elle se bat. Après sa guérison, elle crée une fondation : la “Mimi Ullens Foundation”. Elle ouvre des centres de bien-être dans cinq hôpitaux belges, où les patients souffrant de cancer peuvent s’adresser pour des aides notamment psychologiques. Il semblerait que cette fondation ne soit plus opérationnelle pour raison financière. Quelques années plus tôt, le couple avait aussi créé un orphelinat et deux centres de soins pour les enfants démunis au Népal.

"Mécène pour les arts"

Côté investissement, Guy Ullens prend une décision majeure quand il sort d’Artal en 2000. Il se raconte que cet amateur de l'effet de levier (en empruntant une partie de l'argent investi) a d'autres idées de placements en tête. Une partie de son temps, il le consacre à assouvir sa passion pour l’art contemporain. Il a souvent le nez fin. Ce fils de diplomate a une affection particulière pour la Chine qui remonte au temps où son père était en poste à Pékin. Il vend sa collection de Turner pour ouvrir en 2007 le Ullens Center for Contemporary Art (UCCA) au coeur de l’ancien quartier industriel “798” reconverti en village d’artistes dans l’Est de Pékin. Près de dix ans plus tard, il est amené à le revendre. Il aurait été poussé dehors par les Chinois. “J’ai été un mécène pour les arts en Chine depuis plus de trente ans, et j’ai trouvé cette expérience immensément intéressante”, soulignera-t-il.

Rumeurs fantaisistes

Il y a un peu plus de dix ans, Mimi Ullens lance la Maison Ullens spécialisée dans les vêtements haut de gamme pour le voyage. On ne lésine pas sur les moyens. Une trentaine de personnes sont employées. Des boutiques sont ouvertes notamment à Paris. Cela coûte beaucoup d’argent sans que l’affaire ne prospère. Loin de là. Guy Ullens sait se montrer généreux, très généreux envers sa femme. Egalement envers les deux enfants de celle-ci qui habitent des somptueuses demeures à Los Angeles. Le fils a tenté de faire une carrière dans le cinéma. Ces largesses sont très mal vécues par les enfants de Guy Ullens qui se sentent délaissés, selon des proches de ceux-ci.

Ces dernières années, Guy Ullens vend quelques biens immobiliers et mobiliers emblématiques et très coûteux dont le Red Dragon, un yacht de 50 mètres de long et le fameux chalet à Verbier. Des ventes qui alimentent les rumeurs sur sa fortune qui aurait fondu comme neige au soleil. On serait bien en-dessous de la fourchette de 1 à 3 milliards souvent évoquée.