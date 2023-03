Nicolas Ullens a bien tué sa belle-mère, la baronne Myriam Ullens, pour des motifs financiers et familiaux

Le parquet du Brabant wallon a livré quelques informations jeudi après-midi, confirmant tout d’abord que le mobile de l'auteur des faits serait d’ordre financier.

Il a ajouté qu’en fin de matinée, mercredi, les policiers ont découvert, le long du chemin du Bon-Air, le corps sans vie de la victime, gisant dans une voiture Golf, côté conducteur. Elle présentait plusieurs blessures par arme à feu. Son époux se trouvait sur le siège passager, choqué et blessé à la jambe. Il a été emmené à l’hôpital.

Jeudi peu avant 11h00, Nicolas Ullens s’est présenté à la police locale de La Mazerine. ”Le suspect n’a opposé aucune résistance et a expliqué avoir tué sa belle-mère. Il était porteur d’une arme de poing, qui a été saisie. Il a été privé de liberté”, précise le parquet du Brabant wallon.

Le suspect a été entendu jeudi par une juge d’instruction, qui l’a placé sous mandat d’arrêt, inculpé du chef d’assassinat et d’infraction à la loi sur les armes. Nicolas Ullens explique son geste dans le contexte d’un conflit familial, notamment d’ordre financier. Après une discussion dans la résidence des parents, il aurait attendu la sortie du véhicule piloté par sa belle-mère et l’aurait percuté avec sa propre voiture, avant de sortir pour tirer à six reprises en direction de la victime. Il comparaîtra lundi devant la chambre du conseil, qui décidera de son maintien ou non en détention.

La Libre a appris, à bonnes sources, que le drame qui s’est joué ce matin-là est l’issue tragique de problèmes familiaux qui durent depuis près de vingt ans. Au cœur de cette tragédie familiale, des questions d’héritage, d'influence, de ressentis et des relations paternels qui se perdaient.

Une relation père-fils qui se réduisait au fil du temps

Depuis son remariage, en 1999, avec Myriam Lechien – devenue Myriam Ullens que certains appelaient Mimi -, Guy Ullens avait des liens que l’on disait différents, moins forts, avec ses quatre enfants (dont Nicolas Ullens) nés de sa première union avec Micheline Franckx. Ainsi, lors du premier voyage du clan Ullens à Pékin, toute la famille s’est envolée vers la Chine en première classe… sauf Nicolas et sa fratrie. Sur place, ces derniers auront le sentiment que leur belle-mère utilisait les fonds familiaux pour ses propres affaires. Nicolas, dont l’obsession pour l’injustice devenait maladive, se sentait dépossédé de tout, et notamment d’une relation père-fils qui se réduisait au fil du temps.

Les années passent, les conflits se multiplient, alimentant une amertume de plus en plus profonde à l’égard de Myriam Ullens. Jusqu’au jour où les tensions s’enveniment au point de finir devant la justice. Celle-ci donnera raison à Guy Ullens et à son épouse, au détriment, une fois encore, de ses quatre enfants nés de son premier mariage. La colère se fait plus intense, la haine plus profonde. Elle atteint son apogée lors de cette funeste matinée du 29 mars.

Car une semaine plus tôt, Nicolas Ullens a appris que la demeure familiale – celle où il a grandi – , serait mise en vente. Le quinquagénaire tentera de dissuader son père et sa belle-mère. Une ultime et violente discussion sera engagée le mercredi 29 mars en matinée. Sans succès. Nicolas Ullens quitte le domicile de son père avec fracas. Il se rend chez lui, quelques rues plus loin, saisit une de ses armes et retourne chez son père. Il tire à six reprises sur sa belle-mère. Touchée par quatre balles, elle décédera avant l’arrivée des secours.