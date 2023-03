Qui passe à l'acte terroriste et y-a-t-il un profil type? Au procès des attentats de Bruxelles, des experts témoignent

Cette audience jeudi devant la cour d'assises était en quelque sorte une journée de transition entre deux phases extrêmement importantes du procès. Les témoignages des victimes, qui avaient débuté le 7 mars, se termineront le lundi 4 avril par l'audition de trois derniers rescapés des attentats.

Dans l'après-midi, à moins que cela ne soit le mardi 5 avril, la cour d'assises entamera une nouvelle phase cruciale avec les interrogatoires des accusés. Deux semaines ont été programmées. Seul Osama Krayem a annoncé, par l’intermédiaire de son avocate, Me Gisèle Stuyck qui s’en expliquera en préambule, qu’il ne répondra pas aux questions de la cour et des parties.

Jeudi, la cour d'assises a tenté de prendre de la distance par rapport aux faits qu'elle a à juger. Des universitaires ont été invités à s'exprimer devant la cour pour éclairer les jurés, sur la situation en Syrie lors de la montée en puissance de l’État islamique qui débouchera sur les attentats ou encore sur le profil des Belges qui ont rejoint l’État islamique.

Des entretiens avec des terroristes détenus

Deux professeurs d'université, Fabienne Brion (Criminologie, UCL) et Corinne Torrekens (Politologue à l'ULB) ont étudié le phénomène de jeunes Belges partis en Syrie. Elles ont notamment travaillé sur base d'entretiens menés en 2017 et 2018 auprès de personnes incarcérées qui avaient rejoint des groupes djihadistes en Syrie (et étaient revenus) ou avaient été empêchées de partir. Elles se sont notamment penché sur le passage à l'acte terroriste.

La cour d'assises a pris de la hauteur par rapport aux faits à juger.

Pour les deux chercheuses, il est clair que ce n'est pas la seule radicalisation qui permet d'expliquer la mise sur pied d'un petit groupe comme celui qui a commis les attentats de Zaventem et de Maelbeek. Cela se greffe sur des réseaux familiaux, amicaux ou de quartier qui étaient préexistants, a ainsi relevé Fabienne Brion.

"Un groupe qui prépare un tel actes doit se protéger. C'est pourquoi on retrouve souvent des amis d’enfance, des frères, des cousins. La structuration d'un tel groupe n'a rien d'idéologique", souligne la professeur de l'UCL.

Parmi ces jeunes partis en Syrie, certains sont revenus pour commettre des attentats sur le sol européen. Mais qui passe à l'acte? Y-a-t-il un profil type? "Je n'ai pas de réponse", dit Mme Torrekens, qui souligne que, parmi les personnes qui ont parties et rentrés, certains passent ici à tout autre chose. "C'est la plupart", précise Mme Brion.

Cela peut dépendre du groupe rejoint en Syrie. Certaines des personnes interrogées ont dit aux deux chercheuses que, face aux contraindre qui leur ont été imposées sur place, ils sont immédiatement partis. D'autres s’en accommodent.

Signe de la complexité du passage à l'acte terroriste, Fabienne Brion a cité le cas d'un proche de Najim Laachraoui, un des deux kamikazes de Zaventem qui avait rallié les rangs de l’État islamique avant de rentrer en Europe en vue de se faire exploser à Zaventem.

La complexité du passage à l'acte

Cet homme, qui avait été incarcéré, connaissait Najim Laachraoui depuis sa plus tendre enfance. Pour cet homme le passage à l'acte de Najim Laachraoui reste un point d'interrogation. "Il s'est beaucoup interrogé. Il nous a dit: 'pourquoi a-t-il choisi cette voie là? La seule réponse que j'ai trouvé, c'est trois ans de guerre, trois ans de sale guerre à 20 ans' C'est sa réponse", a relaté Mme Brion.

Avant d'ajouter, qu'à ses yeux, l'influence d'Oussama Atar - que Najim Laachraoui a rencontré en Syrie et qui fut son donneur d'ordre lorsqu'il fut rentré à Bruxelles - a sans doute eu un rôle déterminant.