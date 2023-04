“Au départ, je ne me sentais pas légitime de venir témoigner”: pourquoi Marie a changé d'avis au procès des attentats de Bruxelles

Qu’est-ce qu’une victime ? Cette question, certaines des victimes des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem et à Maelbeek se la sont aussi posée. “Au départ, je ne me sentais pas légitime de venir témoigner”, a posé lundi Marie, en préambule de son témoignage. Physiquement, elle est sortie quasi indemne des attentats. Ce n’est que plusieurs années plus tard qu’elle a accusé le contrecoup des attentats. Et elle n’a décidé de venir témoigner qu’après avoir parlé récemment avec d’autres victimes.