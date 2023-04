”Nous allons respecter strictement le secret de l’instruction. Nous n’avons pas envie de faire le procès à travers les médias dans une affaire aussi sensible au sein d’une même famille et où les nuances seront très importantes”, ont expliqué Me Jean-Philippe Mayence et Dimitri de Beco, les avocats de Nicolas Ullens interrogés par LN24.

”Nous n’avons évidemment pas aujourd’hui sollicité la moindre mesure autre que celle du maintien en détention préventive de Monsieur Ullens. Je pense que cela aurait été d’assez mauvais goût, à ce stade, de plaider quoi que ce soit.”

Pour rappel, le 29 mars dernier, l’homme de 57 ans a tiré à six reprises sur sa belle-mère, la baronne Myriam Ullens, 70 ans, la touchant mortellement à quatre reprises. Le père de Nicolas Ullens, le baron Guy Ullens, était également présent le jour du drame. Installé aux côtés de son épouse dans leur véhicule, Guy Ullens a été blessé à la jambe. Les faits se sont déroulés aux alentours de 10 heures, devant le domicile de la victime à Ohain (Lasne).

Les raisons qui ont poussé Nicolas Ullens a tiré sur sa belle-mère sont liées à profond conflit familial, notamment d’ordre financier. Après une discussion dans la résidence des parents, mercredi 29 mars en matinée, Nicolas Ullens aurait attendu la sortie du véhicule piloté par sa belle-mère et l’aurait percuté avec sa propre voiture, avant de sortir pour tirer à six reprises en direction de la victime.