Procès des attentats à Bruxelles: le vice-président de la cour plus en état de siéger, pas d'audience mardi

C'est le deuxième juge assesseur, Thibaut de Sauvage, qui a dès à présent repris le rôle du magistrat Vanwelkenhuyzen, pour lequel un certificat a été présenté à la cour. M. de Sauvage a quant à lui été substitué dans son rôle initial par la juge remplaçante Catherine Ramaekers.

Afin de permettre à la cour d'assises de se réorganiser face à cette absence, la présidente Laurence Massart a annoncé qu'il n'y aurait pas d'audience mardi et que l'interrogatoire croisé des accusés débuterait mercredi à 09h00. Il devait commencer lundi après-midi, si le timing le permettait. Face à ce nouveau chamboulement de calendrier, il ne sera toutefois pas possible de les entendre lundi.

L'accusé Osama Krayem a d'ores et déjà souligné qu'il n'y participerait pas, tandis que Mohamed Abrini a confirmé qu'il y prendrait part. Salah Abdeslam a répondu qu'il ne savait pas encore s'il y assisterait. Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa ont confirmé leur participation, tout comme Smail et Ibrahim Farisi.

La cour siégera "probablement" les prochains vendredis pour rattraper cette nouvelle journée qui tombe, ainsi que l'audience du lundi 10 avril, férié. "La police a déjà été avertie", a précisé la présidente.

Six victimes sont appelées à témoigner lundi. Le psychiatre prévu pour le début d'après-midi, qui devait s'exprimer sur les processus de radicalisation, n'étant pas disponible lundi, son témoignage est reporté sine die.