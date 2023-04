La police belge a perquisitionné le siège du Parti populaire européen (PPE) à Bruxelles

Le PPE est le plus grand groupe du Parlement européen, il regroupe tous les partis de droite, centre-droit, et conservatrices chrétiennes. En Belgique, il est représenté par le CD&V, Les Engagés et le CSP.

Euractiv indique que la police a saisi des ordinateurs liés à une enquête en cours sur des allégations de corruption lors de la campagne électorale européenne de 2019. Cette enquête vise en particulier le leader parlementaire du CDU allemand, Mario Voigt.

Le parti européen a confirmé l'information dans un communiqué publié sur son site et a assuré "coopérer en toute transparence avec les autorités concernées, en fournissant toutes les informations et tous les documents pertinents", mais précise qu'il ne donnera pas davantage de commentaires sur une enquête en cours.