Le baron Guy Ullens se constitue partie civile contre son fils qui lui a tiré dessus et a tué sa femme, la baronne Myriam Ullens

Quelques jours après le drame, le père de Nicolas Ullens a donc décidé de se constituer partie civile. “J’ai rencontré longuement mon client, dimanche. Je suis impressionnée par la manière dont il arrive à gérer tout ce qui lui est arrivé. Il prend tout cela avec beaucoup de courage, explique, à La Libre, l’avocate de Guy Ullens, Me Nathalie Buisseret. Nous nous sommes constitué partie civile lundi matin devant le juge d’instruction de Nivelles, pour faire partie de l’enquête”.

Accès au dossier

Quel est l’intérêt de se constituer partie civile dans une affaire pénale ? Les possibilités d’actions sont diverses. Ainsi, en tant que partie civile, il est possible de demander au juge d’instruction d’avoir accès au dossier et de le consulter, de lui demander de procéder à un acte d’instruction supplémentaire ou, encore, de réclamer des dommages et intérêts.

Mais pour ce dernier point, le principe selon lequel “le pénal tient le civil en état” s’applique. Cela signifie que le juge, au civil, ne peut se prononcer sur un dossier tant que le juge, au pénal, ne l’a pas fait.

À l’heure actuelle, l’avocate de Guy Ullens a simplement expliqué que son client s’était constitué partie civile dans le but “de faire partie de l’enquête”, et donc d’avoir accès au dossier d’instruction. Aucun autre commentaire ne sera fait sur le dossier pour le moment, d’autant que Guy Ullens se prépare pour les funérailles de son épouse qui auront lieu vendredi matin à l’église Saint-Etienne d’Ohain (Lasne) dans la stricte intimité familiale.

Nicolas Ullens, lui, est maintenu en détention préventive à la prison de Nivelles. Ses avocats, Jean-Philippe Mayence et Dimitri de Beco, n’ont pas demandé sa libération lorsque leur client s’est présenté devant la chambre du conseil du Brabant wallon, lundi. ” Nous n’avons évidemment pas aujourd’hui sollicité la moindre mesure autre que celle du maintien en détention préventive de Monsieur Ullens. Je pense que cela aurait été d’assez mauvais goût, à ce stade, de plaider quoi que ce soit”, avaient expliqué les deux avocats, interrogés par nos confrères de LN24.