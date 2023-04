D’après RTL, la victime sous-louait son appartement à un homme appelé Oussama “depuis environ deux ans”. Il a déclaré que les relations entre Hassan et la défunte étaient très tendues et souvent violentes. La police serait d’ailleurs déjà intervenue plusieurs fois.

Oussama a expliqué comment il avait retrouvé la victime : “Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose. Je l’ai appelée mais elle ne répondait pas. J’ai toqué, elle ne répondait pas. Il y avait de la musique qui allait fort. J’ai ouvert la porte, je suis rentré. Elle était sous le canapé et il n'y avait que ses pieds qui dépassaient.”

Hassan est actuellement introuvable et présumé en fuite.

Jeudi, le parquet de Bruxelles a donné plus d’informations quant à l’enquête en cours, comme le relate Le Soir : “Le 4 avril, vers 15h40, la police de la zone Montgomery a été appelée pour un incident à Etterbeek, rue Philippe Baucq. Sur place, les services de police ont découvert le corps sans vie d’une femme (53 ans). Les secours ont immédiatement été appelés sur place. Ceux-ci n’ont pu que constater le décès de celle-ci. Avisé des faits, le substitut du procureur du Roi a ordonné les premiers devoirs d’enquête, à savoir l’audition des témoins, l’enquête caméra et l’intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale. Un Juge d’instruction a été requis du chef de meurtre et est descendu sur les lieux en présence du parquet. L’enquête se poursuit et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet ne fera pas d’autres commentaires sur ce dossier.”