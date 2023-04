Salah Abdeslam: "Suite à ma ceinture défectueuse lors des attentats de Paris, ils ont eu des doutes et m'ont demandé des gages"

"Moi, je voulais retourner en Syrie, mais on m'a dit que c'était trop dangereux car j'étais l'ennemi public numéro 1 et que je risquais de me faire arrêter", a poursuivi Salah Abdeslam. "Ils ne voulaient pas prendre le risque que je balance si je me faisais arrêter. Ils n'ont pas voulu non plus me laisser sortir pour que j'aille voir ma famille."

"On m'a demandé si j'étais prêt à faire une opération tout seul si on me confiait une kalachnikov, par exemple. J'ai catégoriquement refusé. Là, on m'a dit qu'on allait me trouver un chemin vers la Syrie car je n'avais 'rien à faire ici'", a affirmé l'accusé, précisant qu'il attendait dans la planque de la rue du Dries qu'une telle route s'ouvre.

"Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'alternative quand on est embarqué dans ce genre de situation. Soit on meurt en martyr, soit on retourne en Syrie. Moi je voulais aller en Syrie", a conclu l'accusé.