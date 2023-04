Meurtre de Myriam Ullens : voici les explications données par Nicolas Ullens lors de son interrogatoire

Suite à ces faits, Nicolas Ullens a été placé en détention préventive à la prison de Nivelles. Si le parquet du Brabant wallon a qualifié le mobile comme relevant d'un "problème financier", l'enquête, elle, se poursuit. Nos confrères de HLN rapportent ce jeudi les propos tenus par Nicolas Ullens lorsqu'il a été interrogé par la police. Celui-ci a expliqué que le drame n'était pas qu'une affaire d'argent. "Elle [Myriam, NDLR] a détruit ma relation étroite avec mon père. J'en ai énormément souffert", a confié Nicolas Ullens.

Le quinquagénaire est revenu sur le fait que les deux enfants biologiques de Myriam (Gilles et Virginies) s'accaparaient une trop grosse part de "leur gâteau", au détriment de ses deux frères, de sa soeur et de lui-même, qui étaient désavantagés. "Pourquoi Gilles a-t-il eu ce duplex à Rome ? Et pourquoi le pavillon de chasse en Afrique du Sud était-il si soudainement passé entre les mains du mari de Virginie?", s'est interrogé Nicolas Ullens. Mais ce n'est pas tout, il se demandait également pourquoi Virginie s'amusait aussi souvent avec sa famille dans la villa familiale de Saint-Tropez, sur le Dragon Rouge (un voilier de 52 mètres qui se loue aujourd'hui plus de 200 000 euros par semaine) ou dans le chalet du baron à Gstaad, dans les Alpes suisses. "Autant d'endroits où nous n'étions pas les bienvenus", a-t-il précisé, en englobant ses frères et sa soeur.

À lire aussi

Aux enquêteurs, Nicolas Ullens a encore répété qu'il s'est senti délaissé, ignoré, incompris et même indésirable. Avant que Myriam n'entre dans la vie familiale, il déclare qu'il avait une relation étroite avec son père. Mais les choses ont changé ensuite et les agissements de Myriam, sa "méchante belle-mère" comme il la qualifiera, ont fait que les quatre enfants du baron ont été traités comme des enfants de seconde zone. "Avec son avidité pour l'argent, elle a fait en sorte que la relation avec mon père soit complètement brouillée. J'en ai énormément souffert", a-t-il expliqué.

Si Nicolas Ullens reconnaît que son père les a aidés, lui, ses frères et sa soeur, il estime que ce n'était pas assez. "Ses enfants [à Myriam, NDLR] ont tout. Et moi, je ne touche que 50 000 euros par mois..." Son avocat n'a cependant pas voulu s'exprimer à ce sujet. Des membres de l'entourage ont néanmoins confirmé que le baron Ullens s'occupait bien de ses propres enfants sur le plan matériel, sans en révéler les vrais montants.