Des parents poursuivis pour des violences infligées à un nourrisson de trois mois

L'enfant avait été admis aux soins intensifs le 13 janvier 2020. Ce bébé avait échappé de peu à la mort et présentait des blessures importantes démontrant qu'il avait été secoué de manière très violente. Les lésions lui avaient occasionné un handicap psychomoteur.

L'enquête avait révélé que la mère ne supportait pas les pleurs et les agissements de son bébé et qu'elle lui avait infligé des coups à diverses reprises. Le père s'était pour sa part abstenu de porter secours à son enfant.

Une scène de traitement dégradants s'était aussi déroulée alors que le bébé était hospitalisé et venait à peine de quitter les soins intensifs. Énervée par les pleurs de son enfant et sous le regard d'une infirmière, la mère avait décidé de donner la tétine à son enfant et avait ensuite couvert sa bouche d'un morceau de scotch. Alors que l'infirmière s'inquiétait de retirer le bâillon de manière délicate, la mère avait décidé de l'arracher sans aucun ménagement.

La mère de l'enfant présente, selon un expert, une personnalité schizoïde et antisociale. Le parquet a requis contre elle une peine de cinq ans de prison avec sursis. Contre le père, le substitut a requis une peine d'un an de prison avec sursis.

La défense de la mère a sollicité une peine moins conséquente alors que l'avocat du père a sollicité son acquittement.