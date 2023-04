Meurtre de la baronne Ullens: les avocats de l'assassin présumé "sortent de leur mutisme"

"Depuis le début de l'enquête, la défense a fait le choix de ne pas s'exprimer dans la presse, ne voulant pas mener le procès dans les médias et afin de laisser l'instruction se dérouler le plus sereinement possible", soulignent les avocats Dimitri de Béco et Jean-Philippe Mayence en préambule à leur missive.

Âgé de 57 ans, leur client est soupçonné d'avoir tué sa belle-mère septuagénaire à l'aide d'une arme à feu, le mercredi 29 mars à Ohain (Lasne), avant de se rendre dans un commissariat de police pour se dénoncer.

Inculpé d'assassinat et d'infraction à la loi sur les armes, Nicolas Ullens de Schooten a vu, début avril, sa détention préventive prolongée d'un mois par la chambre du conseil du Brabant wallon.

"Le suspect explique son geste dans le contexte d'un conflit familial, notamment d'ordre financier", précisait un communiqué du parquet du Brabant wallon, au lendemain des faits.

Dimitri de Béco et Jean-Philippe Mayence ont toutefois nuancé ce propos vendredi. "Le geste de notre client n'est pas la conséquence d'une demande d'argent qui aurait été refusée, il est en réalité mu par des sentiments humains bien plus profonds et complexes, sur lesquels nous nous expliquerons le moment venu", relèvent-ils dans leur message.