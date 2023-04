Procès des attentats : les frères El Bakraoui inspiraient la terreur, même à leurs proches

La traque de la cellule qui a commis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris fut une course contre la montre. Il fallait éviter qu’elle ne frappe à nouveau. La course a été perdue. Sentant les policiers sur leurs talons après l’arrestation, le 18 mars 2016, de Salah Abdeslam et la publication dans la presse des photos des frères El Bakraoui, la cellule a frappé à Zaventem et Maelbeek le 22 mars 2016.