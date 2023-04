Il y a 163 détenus “au sol” dans les prisons belges, obligés de dormir sur un matelas posé à terre

Les prisons débordent à nouveau. Lundi, il y avait 11 391 personnes derrière les barreaux belges, pour une capacité de 9 936 places en cellule. Derrière le taux, abstrait, de (sur) population carcérale (14,6 %) se cachent des réalités indignes vécues par des justiciables qui sont, en principe, “juste” privés de liberté. On compte ainsi 163 détenus “au sol”, obligés de dormir sur un matelas posé à terre, dans une cellule de quelques mètres carrés partagée à deux ou même à trois. À Lantin, l’établissement pénitentiaire aujourd’hui le plus peuplé du pays, près de 950 détenus sont entassés alors qu’il n’y a que 700 places. Les dépassements de capacité sont catastrophiques dans les prisons flamandes d’Anvers (678 détenus pour 439 places), de Bruges (796 détenus pour 626 places) et de Gand (488 détenus pour 299 places).