"Les recherches ont été interrompues pour ce vendredi et les jours à venir dans la mesure où les quatre fugitifs toujours en fuite sont probablement parvenus à passer entre les mailles du filet", confie Vincent Léonard, commissaire divisionnaire de la zone de police Semois et Lesse. Les quatre fugitifs font néanmoins l'objet d'un signalement Schengen, précise le commissaire.

Jeudi après-midi, 10 détenus se sont évadés de la prison de Saint-Hubert en découpant un trou dans la clôture de sécurité à l'aide d'une disqueuse. "Le centre de détention de Saint-Hubert est un établissement qui pratique un régime ouvert et partiellement communautaire", a fait savoir l'administration pénitentiaire dans un communiqué, indiquant que la prison avait immédiatement alerté la police de l'évasion et que tous les autres détenus avaient été consignés en cellule. "Les activités du centre de détention permettent aux détenus de travailler, de suivre des activités à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Le profil des détenus qui y sont classifiés prend en compte ces aspects spécifiques, et notamment n'y sont pas classifiés les détenus estimés dangereux." En séjour illégal en Belgique, les 10 fugitifs étaient incarcérés à Saint-Hubert. pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants.

Six d'entre eux ont été interceptés vendredi, dont trois par la zone de police Famenne-Ardenne le long de la Nationale 4 à hauteur de l'ancienne discothèque "Metropolis" et trois à Libramont par la zone Centre-Ardenne. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de cette évasion, confirme l'administration pénitentiaire.