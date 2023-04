Ces familles fortunées touchées par des affaires judiciaires

Comme le révélait La Libre, Nicolas Ullens était en conflit ouvert avec sa belle-mère depuis plusieurs années. Selon ses proches, l’homme “souffrait depuis longtemps”, à la fois à cause des conflits liés à l’argent de son père qu’il disait dilapidé par Myriam Ullens, et par la profonde dégradation de la relation avec son père, le baron Guy Ullens. L’une de ses sœurs s’est d’ailleurs exprimée dans la presse flamande peu après les faits, confirmant les très vives tensions existantes avec leur belle-mère depuis de nombreuses années.

Deux mille euros pour tuer son père et hériter plus rapidement

Ce drame familial rappelle l’histoire de Liliane Bettencourt en France. La richissime propriétaire du groupe L’Oréal (dont la fortune était estimée, en 2017, à 80 milliards de dollars) avait noué une relation amicale avec le photographe François-Marie Banier. Ce dernier était même considéré par Liliane Bettencourt comme “le fils qu’elle n’avait jamais eu”. Au point de vouloir l’adopter pour en faire son digne héritier, ce qui suscita l’ire de Françoise Bettencourt-Meyers, enfant unique de Liliane Bettencourt avec qui la relation mère-fille était quasiment inexistante.

La fille Bettencourt a d’ailleurs longtemps accusé François-Marie Banier d’avoir profité des “faiblesses mentale et physique” de sa mère âgée alors âgée de 89 ans, pour la poussant à lui faire don de plusieurs millions d’euros, de biens immobiliers situés sur des îles paradisiaques ou encore des œuvres d’art signées Matisse ou Picasso.

Dans un tout autre genre, mais également en France, un adolescent de 15 ans a été arrêté en janvier pour avoir fomenté l’enlèvement puis l’assassinat de son père en vue d’hériter plus rapidement. L’ado avait rédigé un “contrat” à destination d’un tueur (qui était en fait un copain de classe) sur une simple feuille volante et sur laquelle était sommairement inscrit : “Si vous le tuez, vous avez 2 000 euros”.

”Justice de classe”

En Belgique, avant l’affaire Ullens, d’autres grandes familles fortunées ont vu leur patronyme apparaître dans les pages faits divers des journaux. Les histoires diffèrent, mais chacune a durablement marqué l’histoire de ces familles, habituellement discrètes et que l’on retrouvait, du jour au lendemain, régulièrement cité dans les médias.

C’est le cas notamment de la famille Gram rendue célèbre par le succès commercial des sacs Kipling qui a fait la fortune de son fondateur, Tony Gram, dans les années 80. Un jour de septembre 2015, sa fille Mireille, unique héritière, entre, en pleine nuit, dans la chambre de ses jumelles. Armée d’un couteau, elle tentera de tuer ses deux filles puis de se suicider. L’une de ses filles sera gravement touchée au cou, mais les enfants survivront malgré tout.

L’enquête révéla que ce sont des “problèmes personnels et familiaux” qui auraient poussé Mireille Gram à passer à l’acte. Par le passé, la mère de famille avait d’ailleurs déjà tenté de tuer ses enfants en essayant de les noyer. Condamnée à 14 ans de prison par le tribunal correctionnel d’Anvers en 2017, elle fera appel et sera finalement condamnée à cinq ans.

En février 2021, Mireille Gram est libérée avec un bracelet électronique et sous conditions, notamment l’interdiction de contacter ses filles. Condition qui n’a pas été respectée puisqu’en octobre 2022, elle aurait envoyé, en trois semaines, pas moins de 559 messages à l’une de ses filles. Fin 2022, Mireille Gram est à nouveau condamnée et écope cette fois de trente de mois de prison pour avoir harcelé ses filles et son ex-mari.

L’affaire Alphonse Helfen est plus ancienne et un peu plus macabre. Nous sommes début des années 80, période faste pour le dirigeant de Sidmar (ancien ArcelorMittal Gand), un patron heureux, riche et amoureux. Celle qui fait battre son cœur, c’est Anne Bernheim, l’une de ses plus fidèles adjointes. La jeune femme est également proche du monde politique et conseille notamment le socialiste Willy Claes alors ministre des Affaires économiques. Une femme puissante et indépendante, donc.

Helfen et Bernheim filaient le parfait amour, même si la relation était cachée. Car Alphonse Helfen est, à cette époque, toujours marié alors sa maîtresse est veuve. Sauf que cette dernière entretenait d’autres relations, ce qui aurait été mal vécu par Alphonse Helfen. Cette thèse sera longtemps celle retenue pour expliquer pourquoi Anne Bernheim a été retrouvée tuée d’une balle dans la poitrine en pleine nuit. L’auteur des faits, Alphonse Helfen lui-même, expliquera qu’il s’agissait d’un accident.

Jugé pour homicide involontaire, il sera finalement reconnu coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort sans attention de la donner. Un jugement extrêmement critiqué à l’époque, certains dénonçant une “justice de classe”.

Le vicomte déchu

Enfin, dans ce chapitre de l’histoire judiciaire belge, on retient également l’affaire Thomas de Spoelberch – fils de Philippe de Spoelberch et de la comtesse Diane de Jonghe d’Ardoye -, vicomte déchu issu d’une discrète famille aristocratique qui détient notamment des parts du géant brassicole AB InBev.

En mai 1989, Thomas de Spoelberch, la vingtaine, étrangle mortellement sa jeune voisine, Marie-Hélène, âgée d’à peine 12 ans. Les raisons d’un tel passage à l’acte restent assez vagues. Le jeune homme aurait expliqué que sa petite voisine avait l’intention de dénoncer des secrets liés à la famille de Spoelberch en lien avec des comptes bancaires cachés à l’étranger. Interrogés par la presse flamande, les parents de Marie-Hélène ont toujours réfuté cette thèse, précisant par ailleurs que les parents du jeune Thomas auraient tenté d’éviter un procès immanquablement très médiatisé en proposant une importante somme d’argent pour mettre fin aux poursuites. Ce qui avait été refusé par les proches de la victime. “Mais les parents de Thomas de Spoelberch sont malgré tout restés dignes et discrets”, confiait la maman de Marie-Hélène.

Jugé devant la cour d’assises du Brabant en 91, Thomas de Spoelberch a été condamné aux travaux forcés à perpétuité et à la perte de son titre de vicomte. Il a été libéré sous conditions en 2004, sans toutefois avoir renoué des liens avec ses proches. En 2007, son père, Philippe de Spoelberch a d’ailleurs dû céder son siège au conseil d’administration d’AB Inbev à son neveu Grégoire, les méfaits de son fils ne lui permettant pas de faire passer le flambeau.

”L’argent ne fait pas le bonheur”, dit l’adage. “Mais il y contribue”, dit-on également. Ce qui est certain, c’est qu’être né dans une famille fortunée ne vous rend pas imperméable aux affaires criminelles.