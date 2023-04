Comme certains de ses proches, il est prévenu de faux en écriture, usage de faux et abus de confiance dans le cadre d’une association de malfaiteurs. “Je conteste les préventions retenues à ma charge”, a déclaré Dimitri Fourny d’emblée, précisant qu’aucun mécanisme n’avait été mis en place dans son chef afin de truquer les élections. Il ajoute qu’il n’était pas chargé de l’organisation des élections communales, qu’il n’a donné aucune instruction au directeur général de la commune, compétent en la matière.

Toutefois, des personnes évoquent des instructions données au sujet de procurations pour des personnes âgées, hébergées dans des maisons de retraite. “Je n’ai donné aucune instruction à qui que ce soit, et je n’étais pas au courant de messages échangés entre deux autres personnes, je ne les explique pas.”

Le dimanche des élections, Dimitri Fourny se trouvait dans son bureau à la commune, “de manière totalement fortuite”. Il a invité les membres de sa famille à le rejoindre, à la suite de l’arrivée inopinée d’une dame avec quatre procurations. “Je ne conteste pas que ces procurations étaient des faux, mais je l’ai découvert dans le dossier répressif.”

D’autres procurations ont été données à des proches. Toutefois, il ignore comment sa sœur est entrée en possession de procurations pour la maison de retraite, le Clos des Seigneurs.

Me Mayence, pour les parties civiles, relève que la maman de l’ancien bourgmestre a reçu des procurations des mains de son fils, le matin des élections, vers 11 heures Le parrain du prévenu raconte la même chose.

“Je n’ai eu aucun rôle actif là-dedans, ni pris aucune initiative”, répond Dimitri Fourny. L’enquête, initiée par le parquet du Luxembourg, a mis en évidence l’existence d’une dizaine de procurations litigieuses au sein d’une maison de retraite, “Le Clos des Seigneurs”.

Ces procurations avaient pour but d’attribuer des suffrages supplémentaires à la liste “Agir ensemble” du bourgmestre sortant Dimitri Fourny. Au final, cette liste décrochait la majorité absolue à 16 voix près. Huit mois plus tard, un nouveau scrutin était organisé à Neufchâteau. Cette fois, la liste “Agir ensemble” perdait la majorité absolue et était renvoyée dans l’opposition.