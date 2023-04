Procès des attentats à Bruxelles: "Nous agissions comme des agents du FBI", confie Salah Abdeslam

Salah Abdeslam a notamment rappelé qu'a l'époque où il avait fait office de chauffeur pour les auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, il avait encore "une vie sociale et familiale" en parallèle. "Nous avions des instructions. Ça m'est arrivé de ne rien dire à un ami d'enfance. On faisait ça aussi dans le but de protéger nos proches", a-t-il détaillé.