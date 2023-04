Façade, menuiseries, éclairage, grilles, sécurité renforcée : feu enfin au vert pour la rénovation du Palais de Justice

Enfin, les rénovations du Palais de Justice vont commencer : nouvelle façade, nouveaux éclairages et nouvelles grilles ©D.R.

Au programme de ces premiers travaux, on retrouve la restauration des parements en pierre de la façade. “La quantité de pierres à remplacer a pu être réduite sur base d’inspections et en tablant sur la mise en œuvre de mesures de conservation préventive et un futur entretien régulier de l’édifice. Par cette restauration, autorités fédérales et régionales, mettons fin à une situation scandaleuse qui a trop longtemps duré et redonnons enfin son lustre à ce symbole de notre patrimoine national.”

Le permis d’urbanisme prévoit également la restauration totale des menuiseries. Les châssis et les portes sont en bon état (excepté une qui doit être remplacée). Les vitrages seront aussi remplacés. Certaines parties seront changées au profit d’un vitrage sécurisé anti intrusions. Toujours dans cette démarche de renforcer la sécurité du site, de nouvelles grilles d’enceinte ornementales seront installées. Validées par la commission royale des monuments et sites, ces nouvelles grilles “s’inspirant directement de celles historiquement présentes.”

La cour d’honneur verra aussi ses problèmes d’étanchéité résolus et ses rampes refaites au niveau des escaliers. Le parvis sera remis à neuf en concertation avec la Villes de Bruxelles pour garder une homogénéité avec la place Poelaert et conserver la perspective historique du site.

S’inscrivant dans le plan lumière régional adopté en 2017 par le gouvernement bruxellois, l’éclairage du Palais sera revu pour mettre le palais davantage en valeur. Le nouvel éclairage s’adaptera à la luminosité extérieure.

Bref, le Palais va retrouver un peu de classe. “Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape dans ce travail titanesque, explique Mathieu Michel, secrétaire d’État chargé de la Régie des Bâtiments. Demain, je poursuivrai le travail pour que le Palais de Justice soit libéré complètement de ses échafaudages d’ici 2030, année où la Belgique fêtera ses 200 ans.”

Le coût des travaux n’est pas encore connu. L’octroi du permis permet seulement de pouvoir lancer les marchés publics pour ces chantiers qui ne commenceront donc pas avant plusieurs mois, au mieux.