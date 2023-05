Procès des attentats à Bruxelles: le logeur de Salah Abdeslam dit avoir agi par solidarité familiale

Salah Abdeslam n’a de cesse de le répéter devant la cour d’assises, en personne ou par la voix de ses avocats : il n’a rien à voir avec les attentats de Zaventem et de Maelbeek du 22 mars 2016. Il faut l’acquitter. Et d’insister sur le fait qu’entre les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et son arrestation, son seul souci était de trouver un chemin pour gagner la Syrie.