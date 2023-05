Procès des attentats à Bruxelles : la fin du témoignage de l'ex-compagne de Smail Farisi marquée par le malaise d'un juré

Avant ce malaise, qui a nécessité l'intervention dans les couloirs du Justitia des secouristes de la Croix Rouge, la trentenaire a expliqué que, selon elle, la famille de Smail Farisi savait, avant même l'arrestation de ce dernier, que l'accusé avait sous-loué son appartement à l'un des kamikazes des attentats. Ibrahim Farisi, par contre, n'était pas au courant de l'identité du locataire, d'après la témoin.

La femme a entretenu une relation durant environ cinq mois avec Smail Farisi, jusqu'au moment de son incarcération. C'est la soeur de l'accusé qui l'a informée, fin avril 2016, de son arrestation le 9 avril. Lors de cette discussion, la soeur lui a raconté que "toute la famille" avait été mise au courant par Smail que l'appartement avait été sous-loué à Ibrahim El Bakraoui.

Selon la témoin, l'accusé a fait le lien le 22 mars, lorsque les médias ont partagé des photos des terroristes. "Sa sœur m'a expliqué que la famille s'inquiétait pour Smail et son avenir, et qu'ils avaient tous paniqué. Ils n'ont pas agi comme ils auraient dû le faire", a-t-elle déclaré. La famille était manifestement divisée sur ce que Smail devait faire : aller ou non à la police.

Pour l'ex-compagne de Smail, la discussion familiale n'a par contre pas porté sur le déménagement et le nettoyage de l'appartement.

Lors de ses interrogatoires en 2018, la femme a affirmé que "toute la famille Farisi" ("père, mère, soeur, frère") avait discuté de la question. Interrogée par le premier assesseur, elle a répondu que, d'après elle, Ibrahim n'était pas au courant de cette discussion: "Smail l'a appelé pour l'aider à déménager, il ne savait rien des faits."

La témoin n'a toutefois pas été en mesure de confirmer ou infirmer la présence du jeune frère lors du débat familial. "La sœur a parlé de 'mon frère', mais je ne connaissais pas les noms des membres de sa famille (il y a trois frères Farisi, NDLR)."

Après que la cour a posé de nombreuses questions à ce sujet, la femme a indiqué qu'elle pensait que la conversation n'avait eu lieu qu'après que l'appartement eut été vidé (le 25 mars, NDLR). Ce faisant, elle a semblé contredire des déclarations antérieures qui montraient que la discussion avait eu lieu plus tôt.