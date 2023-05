Au total, 30 personnes ont été interpellées. L'enquête en question possède des ramifications en Espagne, où des perquisitions ont également été effectuées mercredi matin, dans sept lieux. L'enquête a débuté il y a environ un an, sur la base d'indications selon lesquelles un restaurant situé dans le district de Deurne (Anvers) servait de couverture à un trafic de drogues. "Les clients pouvaient s'y rendre pour de la cocaïne, et l'endroit était fréquenté par des criminels albanais, connus pour des faits de cambriolage, trafic d'armes, fausse monnaie et achat-vente de drogues", indique le parquet.

Au départ d’un suspect espagnol

L’enquête a ensuite montré des contacts étroits entre ces suspects et une personne de nationalité espagnole habitant Saint-Gilles-Waes, en Flandre orientale.

L’homme disposerait de tout un réseau de complices et serait en contact avec des travailleurs portuaires pour organiser le transport de drogues via Anvers. Via ce suspect espagnol, l’enquête s’est étendue vers l’Espagne, où les policiers sont entre autres descendus sur un chantier de construction.

Les perquisitions de mercredi en Belgique ont eu lieu entre autres à Saint-Gilles-Waes, Bruges, Ixelles, Malines et Anvers (Berchem et Deurne, plus précisément). Les agents ont notamment saisi de la drogue (dont environ 8 kg de cocaïne), des armes, des gilets pare-balles, et de grandes quantités d’argent liquide (35 000 euros en Belgique et 25 000 en Espagne).