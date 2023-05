Les parents du petit Raul, retrouvé mort dans un lac à Gand, restent en prison: l’enquête piétine

Pour rappel, le corps du petit Raul, âgé de 9 ans, a été repêché le 13 avril dernier au fond d’un lac situé dans le quartier portuaire de Gand. Enfermé dans un sac de sport alourdi de pierres, l’enfant aurait été jeté à l’eau à la fin du mois de janvier.

D’après notamment le témoignage de sa sœur de 13 ans – devenue un témoin clé du dossier -, Raul était gravement maltraité par le compagnon de sa maman. Raul aurait été régulièrement battu à coups de poing et coups de ceinture. Il était également aspergé d’eau glacée ou d’eau chaude.

Le jeune garçon n’a finalement pas survécu aux coups qui lui ont été assénés le 31 janvier. Sa mère et son beau-père auraient d’abord caché son corps sous son lit, avant de s’en débarrasser en le mettant dans un sac de sport lesté de pierres qu’ils ont jeté dans un lac, où il restera durant plusieurs mois.

La disparition de l’enfant était passée sous les radars jusqu’à ce que des proches de la famille avertissent les autorités. C’est d’ailleurs la sœur de Raul qui est à l’origine de la recherche du corps dans les eaux du Houtdok.

La fillette aurait rapidement pointé Nicu C, son beau-père, comme étant principal responsable des faits. Interpellé le 14 avril – soit au lendemain de la macabre découverte -, à Bakel (Pays-Bas), il a été extradé dix jours plus tard à Gand, avant d’être placé sous mandat d’arrêt. Il nie toute implication et rejette la responsabilité sur la maman de Raul, Yoana M., également interpellée.

Huit heures de confrontation entre suspects

Si le rôle joué par les parents reste peu clair, l’enquête est en cours et devrait permettre d’en savoir davantage, notamment sur les circonstances exactes de la mort du petit Raul. Le juge d’instruction a d’ailleurs demandé un scanner en 3D du corps de la victime, l’autopsie traditionnelle n’ayant pas permis d’éclaircir suffisamment les circonstances du décès.

À l’heure actuelle, sa maman est soupçonnée de meurtre, de coups et blessures et de recel de cadavre.

Dans ses premières déclarations, faites avant la découverte du corps de Raul, elle avait indiqué qu’elle n’était pas liée à la mort de son fils, et avait rejeté la responsabilité sur son ex-compagnon. Mais la sœur du petit Raul a déclaré plus tard que le couple était bel et bien présent lorsque le corps de l’enfant a été jeté à l’eau.

Nicu C. a, dans une énième tentative de défense, exigé une confrontation avec la mère de Raul pour démontrer qu’il n’est pas lié à l’affaire. Cette rencontre a été organisée ce 11 mai, à Gand. L’audition croisée a duré près de huit heures, mais elle n’a permis aucune avancée dans l’enquête.