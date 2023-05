"Pas très scientifique", "Caricatural": au procès des attentats de Bruxelles, le témoignage d'un psychologue fait débat

Les avocats des accusés du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles se sont montrés fortement critiques, lors de leurs commentaires, à l'égard du témoignage du psychologue et professeur de criminologie Serge Garcet (ULiège) devant la cour d'assises. Me Delphine Paci, l'avocate de Salah Abdeslam a notamment qualifié l'intervention de "caricaturale" et "peu nuancée".