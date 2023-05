La baronne Myriam Ullens tuée par Nicolas, son beau-fils : entre la dispute et les coups de feu, l'heure d'errance du tueur

Mercredi matin 29 mars, Chemin du Bon-Air, Nicolas Ullens (58 ans), fils du baron Guy Ullens et beau-fils de Myriam Lechien, arrive à l’improviste. Le quinquagénaire – le plus jeune des quatre enfants du baron Guy Ullens, vient se plaindre. Ses frustrations de fond sont multiparamétriques mais là, c’est la mise en vente de la villa d’Ohain, qu’il imagine téléguidée par sa belle-mère “Mimi”, qui le met colère.

Villa de la baronne Ullens. ©Sotheby's

La discussion entre Guy, “Mimi” et Nicolas ne donne rien de constructif. Entre les deux “camps”, les multiples interactions virent à la stérilité depuis des années. Nicolas, ex-agent secret à la Sûreté de l’État, est prié de partir car Guy et son épouse doivent aller ailleurs. À un examen médical, selon nos confrères du Nieuwsblad. Avant l’éjection du cadet de la villa, il y aurait eu, selon des témoignages, un bisou, plus coutumier du tout, entre Nicolas et Myriam. Un baiser de la mort, si on en croit la suite des événements.

La suite ? Elle est macabre. Lorsque Myriam, la conductrice, et Guy, le passager, quittent la villa à bord de leur Golf, Nicolas les attend dans sa voiture. Dont il sort pour tirer six balles dont cinq toucheront mortellement Myriam. Avec une arme qu’il avait toujours à portée de main ou spécialement emportée ce jour-là, avec une idée derrière la tête ? Cette question est cruciale. Dans le deuxième cas de figure, la préméditation serait d’autant plus pesante. Selon le Nieuwsblad, des images de la caméra montreraient que Nicolas aurait fait des va-et-vient dans sa voiture. Et qu’entre son départ de la villa et les coups de feu, tirés vers 10 heures, une heure se serait écoulée. Il habite à sept minutes de là.

“Alors tue-moi aussi”, crie le baron à son fils dans un élan fusionnel, selon La DH. Son épouse de presque vingt ans sa cadette était tout pour lui.

Guy & Myriam Ullens de Schooten 20/10/2007 *** Local Caption ***

Le baron est penché sur sa femme morte. Nicolas Ullens se rend à la police à 10 h 50 et avoue. Qu’a-t-il fait entre-temps ?

Moins d’une heure plus tard, vers 10 h 50, Nicolas Ullens s’arrête au commissariat local de La Mazerine et se rend. On ne sait pas ce qu’il a fait entre-temps. Il est aujourd’hui inculpé d’assassinat. Le mobile ? “Financier”, a directement conclu le parquet. Depuis son coup de foudre avec Myriam Lechien, la fortune, et donc l’héritage, du baron Guy Ullens de Schooten serait passée de 3 milliards à deux ou trois cent mille euros. Il est vrai que le couple s’est lancé dans des activités philanthropiques et de mécénat dans le domaine artistique. Quant à la maison de mode de “Mimi”, fréquentée pourtant par de nombreux people, elle prenait du temps à transiter du rouge au décollage.

“Le mobile, ce n’est pas que l’argent”, nous avait confié, Jean-Philippe Mayence, l’un des deux avocats de Nicolas Ullens. “Il est aussi question de rapports humains, conflictuels entre mon client, son père et sa belle-mère.”