Meurtre de la baronne Myriam Ullens : son beau-fils Nicolas s'est montré collaborant à la reconstitution

Guy Ullens, le mari Myriam et père de Nicolas, était présent et a donné des indications aux enquêteurs quant à ce qu'il s'est passé le jour du meurtre. Mais d'après nos informations, il n'a jamais été confronté directement à son fils.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place au croisement de l'entrée du chemin Bon-Air, chemin en cul de sac au bout de laquelle se trouve la villa des Ullens et de la rue Champ d'Al Vau. Une remorque a été utilisée pour amener les deux véhicules impliqués. D'une part, on retrouvait la VW Golf noire conduite par Mriam Ullens, dans laquelle son mari Guy était passager. D'autre part, se trouvait une fourgonette blanche de la marque Dacia dans laquelle attendait Nicolas Ullens avant d'en sortir pour aller tirer six balles en direction de Myriam Ullens.

"Monsieur Ullens de Schooten s'est montré collaborant. Les opérations de reconstitution se sont poursuivies jusque midi sans incident particulier. Pour le surplus, le juge d'instruction ne souhaite pas que l'on communique davantage à ce stade de l'enquête", a indiqué la porte-parole du parquet du Brabant wallon à l'agence Belga.

Myriam Lechien avait été tuée par balles, le mercredi 29 mars, devant le domicile conjugal à Ohain. Son époux, le baron Guy Ullens, avait été blessé lors de l'attaque. Nicolas Ullens de Schooten est incarcérédepuis la fin du mois de mars. Sa détention préventive a été prolongée d'un mois, début mai, par la chambre du conseil.