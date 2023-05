Le Wallon Eric Snoeck désigné commissaire général de la Police Fédérale mais seulement "ad interim": la sélection n'a pas été lancée à temps

C’est ce qu’ont annoncé la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. La DH et La Libre annonçaient déjà qu’il était le grand favori pour succéder à Marc De Mesmaeker. Nous annoncions également qu’à trois mois du départ de celui-ci, aucune procédure de sélection, étalée en général sur six mois, n’avait été lancée. Et ce, alors qu’à partir de janvier 2024, plus aucune nomination ne pourra être actée, affaires courantes préélectorales obligent. Cela sentait déjà une simple prise de fonction ad interim. L’hypothèse selon laquelle la nomination ne se ferait qu’après les élections était alors soulevée. Elle tient encore la route aujourd’hui puisque la ministre Verlinen annonce qu’une “procédure de sélection pour le mandat de commissaire général est en préparation” mais sans donner de précision sur le timing. Sachant qu’en Belgique, former un gouvernement peut prendre une éternité, la police fédérale pourrait, si cette procédure n’est pas lancée dans les prochaines semaines, ne pas bénéficier à sa tête d’une personne nommée ayant les coudées franches pour développer une vision stratégique.

En décembre 2022, l’actuel commissaire général de la Police Fédérale Marc De Mesmaeker a décidé de ne pas renouveler son mandat. Son mandat prendra fin le 15 juin. Dans l’attente de la nomination d’un nouveau commissaire général, Eric Snoeck assurera la gestion quotidienne de la Police Fédérale par intérim. Ce n’est pas un terrain inconnu pour lui, puisqu’il remplace déjà aujourd’hui l’actuel commissaire général en son absence.

Eric Snoeck a débuté sa carrière en 1997 à la gendarmerie de l’époque. Il a occupé différentes fonctions au sein des services centraux de Bruxelles, à la Police Fédérale à Eupen et a été successivement directeur des opérations et directeur judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale de Liège. Depuis 2019, il est directeur général du pilier judiciaire de la Police Fédérale. Il fait également partie du Comité de direction de la Police Fédérale.

La Police Fédérale est confrontée à de nombreux défis pour l’avenir de la police. Le prochain commissaire général aura donc une mission claire. C’est précisément pour cette raison qu’il est nécessaire de définir avec audace la mission du patron de la Police Fédérale. Les ministres de tutelle veulent présenter très clairement au futur commissaire général les attentes et les objectifs à atteindre.

guillement Outre la gestion quotidienne de la Police Fédérale, il contribuera également aux projets en cours visant à améliorer les performances de notre police, avec une attention particulière pour la gestion de l'information, la poursuite de la spécialisation de la Police Fédérale et le projet de modernisation de l’enseignement policier, pour lequel nous cherchons à nouer des collaborations avec l’enseignement supérieur.

En effet, les chantiers à poursuivre ou à lancer seront déterminants pour que la Police Fédérale remplisse de manière optimale son rôle de service de police spécialisé et d’appui. Un bon équilibre entre les tâches à accomplir, le cadre du personnel et les moyens à allouer est d’une importance capitale. La Police Fédérale a également une responsabilité importante dans le fonctionnement de la Police Intégrée en ce qui concerne la digitalisation et l’optimisation du processus de recrutement et de sélection. Les recommandations formulées dans le cadre des États généraux de la police (#SEGPOL) en matière de la lutte contre la criminalité organisée sont également des priorités importantes.

“Il y a du pain sur la planche”, déclare la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. “Ainsi, la procédure de sélection pour le mandat de commissaire général est en préparation, avec les missions connexes qui devront être remplies. Il est vrai que le commissaire divisionnaire Eric Snoeck ne devra pas se contenter de gérer la boutique. Outre la gestion quotidienne de la Police Fédérale, il contribuera également aux projets en cours visant à améliorer les performances de notre police, avec une attention particulière pour la gestion de l’information, la poursuite de la spécialisation de la Police Fédérale et le projet de modernisation de l’enseignement policier, pour lequel nous cherchons à nouer des collaborations avec l’enseignement supérieur. Certaines recommandations des États généraux de la police (#SEGPOL) nécessiteront également un suivi et des actions à court terme. À la tête de la Police Fédérale, le commissaire général Marc De Mesmaeker s’est montré ces dernières années un dirigeant intègre et constant, très attaché à la police et à ses collaborateurs. Je le remercie donc d’ores et déjà pour son engagement, les résultats obtenus et la conduite du navire dans des circonstances souvent très difficiles, et nous le remercierons bientôt de manière appropriée”, a déclaré la ministre Verlinden.

Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, a d’abord tenu à remercier Marc De Mesmaeker “pour ses années de bons et loyaux services à la tête de la Police Fédérale.”

Marc De Mesmaeker commissaire general police federale ©JEAN LUC FLEMAL

” Ses mérites pour la Police Fédérale et, par extension, pour l’ensemble de la Police Intégrée sont considérables”, poursuit le ministre. “Je souhaite par la même occasion beaucoup de succès à Eric Snoeck en tant que commissaire général a.i.. Eric Snoeck a obtenu des résultats opérationnels impressionnants avec les plus de 4 000 collaborateurs de la Police Judiciaire Fédérale. Il ne fait aucun doute qu’il est la personne la plus adéquate pour prendre temporairement la direction de la Police Fédérale. Ensemble, nous nous efforcerons de faire de la Police Fédérale une police hautement spécialisée, dans l’attente de la nomination d’un nouveau commissaire général.”